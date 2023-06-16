TBMM Başkanlık Divanı üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Başkanlık Divanı'nın başkanvekillikleri, katip üyelikleri ve idare amirliklerine seçilen üyelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkanvekilliklerine CHP'den Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi. Katip üyeliklere ise AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den toplam 9 milletvekili seçildi. İdare amirliklerine de 5 milletvekili seçildi.