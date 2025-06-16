TBMM Başkanlık Divanı'nın İlk Toplantısı Gerçekleşti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısı basına kapalı olarak yapıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 28. Yasama Dönemi ikinci devre Başkanlık Divanı'nın ilk toplantısı yapıldı.
Kurtulmuş'un başkanlığında, Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ve katip üyeleri katıldı.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika