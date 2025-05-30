TBMM Başkanlık Aday Süreci Başladı

TBMM Başkanlık Aday Süreci Başladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık adaylık süreçleri başladı. AK Parti ve DEM Parti adaylık dilekçelerini verdi. Adaylık müracaatları 1 Haziran'da sona erecek.

TBMM Başkanlık aday süreci başladı

ANKARA - TBMM başkanlık aday süreci başladı.

TBMM Başkanlık seçimleri süreci başladı. 28 Mayıs'ta başlayan süreç 01 Haziran tarihinde sona erecek.

Ak Parti ve DEM Parti adaylık dilekçelerini verdiler. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt ve milletvekilleri ile başvuru dilekçesini verdiler.

Güler, şöyle konuştu:

"Bizde bugün AK parti grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasını almak suretiyle 272 milletvekilimizin imzasıyla birlikte Meclis Başkan adayı olarak, 28. Yasama dönemi ikinci yarısında meclis başkan adayı olarak İstanbul milletvekili halihazırda Meclis başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş beyi aday olarak dilekçemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne vermiş olduk. Anayasamızın 94., iç tüzüğümüzün 10. Maddesi kapsamında adaylık müracaatları Pazar günü tamamlanıyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranıyor. Daha sonraki üçüncü turda salt çoğunluk aranıyor."

DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Dilan Kunt Ayan, Meclis Başkanlık seçimlerine ilişkin olarak, "Diyarbakır milletvekili Cengiz Osman Çandar adayımız olacak. Sayın Çandar tecrübesiyle, deneyimiyle istenecektir. Demokratik katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Ayan, DEM parti Bingöl milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin milletvekili George Aslan ile birlikte geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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