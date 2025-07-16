TBMM Başkanlığından, Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz programlarına ilişkin açıklama

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde hem şehitler anıldı hem de milletin demokrasiye olan bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

TBMM Başkanlığından, Meclis'te dün düzenlenen 15 Temmuz programlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen programlarla, TBMM'nin sadece yasama değil aynı zamanda milletin ortak hafızasının sembolü olduğu da ortaya konuldu.

TBMM'de, dün gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında Meclis Camisi'nde Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi.

15 Temmuz'un 9. yılında Meclis Camisi'nde ilk kez düzenlenen programda, Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar ile başkentteki çeşitli camilerde görevli imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler, mevlidler okundu, dualar edildi ve katılımcılara gül suyu ile lokum ikram edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katıldığı Meclis Camisi'nde düzenlenen programa milletvekilleri, Meclis personeli ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Daha sonra TBMM Şeref Holü ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Kurtulmuş'un yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Bombalan alanlara bırakılan karanfillerle şehitler rahmet ve minnetle yad edildi, demokrasiye yönelik saldırı bir kez daha lanetlendi.

Öte yandan Şeref Holü'nde açılan "Türkiye'nin Demokrasi Serüveni" sergisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesindeki önemli tarihlere ait belge, fotoğraf ve gazete manşetleri yer aldı.

Tarihe tanıklık eden resmi belgeler, anayasa değişiklikleri, Meclis tutanakları, dönemin gazete manşetleri ve arşiv fotoğraflarıyla zenginleştirilen sergide, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarına da özel yer verildi.

Darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği direniş ve kararlık da sergide, güçlü şekilde yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla anma töreni düzenlendi

TBMM Tören Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşma yaptığı törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Başbakan Tansu Çiller ile bir süre sohbet etti.

15 Temmuz'un yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen programlarda hem geçmiş hatırlandı hem de milletin ortak değerleri ve birliğine ilişkin mesajlar verildi.