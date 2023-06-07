TBMM Başkanlığı Seçiminde İkinci Turda da Başkan Seçilemedi

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. Üçüncü tura geçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 586 milletvekili oy kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna (400) ulaşamadı.

Özbudun ve Yeneroğlu, adaylıktan çekildi.

TBMM Başkanlığı seçiminde üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.