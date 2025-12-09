Haberler

TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 2026 yılı TBMM Başkanlığı bütçesini oylayarak kabul etti. Genel Kurul'da Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçeleri üzerine görüşmeler yapıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın '2026 Yılı Bütçe Tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçeleri üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi teklif oylandı. Oylama sonucunda; TBMM Başkanlığı bütçesi kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title