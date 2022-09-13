TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine... Politika Haberleri TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür" TBMM Başkanı Şentop: " Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür" Politika Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu Mustafa Şentop Yunanistan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› TBMM Başkanı Şentop: 'Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.