TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine...
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TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür"
TBMM Başkanı Şentop: " Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür"
Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika