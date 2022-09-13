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TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine...

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop: 'Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine...

TBMM Başkanı Şentop: "Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür"

TBMM Başkanı Şentop: " Yunanistan'ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri, kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür"

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Mustafa Şentop Yunanistan Politika Haberler

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