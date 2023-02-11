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TBMM Başkanı Şentop ve Binali Yıldırım'dan Baykal ailesine taziye telefonu

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop ve Binali Yıldırım'dan Baykal ailesine taziye telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Baykal ailesini arayarak taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Baykal ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Baykal ailesini arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Binali Yıldırım Mustafa Şentop AK Parti Politika Haberler

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