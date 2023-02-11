TBMM Başkanı Şentop ve Binali Yıldırım'dan Baykal ailesine taziye telefonu
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Baykal ailesini arayarak taziyelerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Baykal ailesini arayarak taziyelerini iletti.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 84 yaşında hayatını kaybetti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Baykal ailesini arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika