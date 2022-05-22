TBMM Başkanı Şentop, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

???????Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşinci kez Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı kutlarım. Tebrikler Vakıfbank." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Alp Özden - Politika

Vakıflar Bankası, Şampiyonlar Ligi, Mustafa Şentop, voleybol, Politika, Haberler

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