TBMM Başkanı Şentop, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan rakibi Imoco Volley'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

???????Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşinci kez Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımızı kutlarım. Tebrikler Vakıfbank." ifadelerini kullandı.