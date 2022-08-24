Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Ukrayna ile ilişkilerimiz güçlenerek devam etmektedir. Bu süreçte parlamentolar arasındaki kuvvetli iş birliğinin ilişkilerimize ivme kazandırması son derece değerlidir. Türkiye, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu vesile ile zatıalinize ve şahsınızda Ukrayna Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

Mustafa Şentop Ukrayna Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title