TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi.
Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ve beraberindeki heyetle, Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda görüştü.
İki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, geçtiğimiz yıl TBMM ile Türkmenistan Halk Maslahatı arasında imzalanan işbirliği protokolünün iki ülke arasındaki işbirliğine büyük katkı sağladığı dile getirildi.
Meclis Başkanı Şentop, ayrıca yeni görevi dolayısıyla mevkidaşına başarılar diledi.