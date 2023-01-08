TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir düşmanlığı da çok tehlikelidir (3)

'ESKİ DÜNYA ARTIK MÜMKÜN DEĞİL'

TBMM Başkanı Şentop, Edirne'deki son programı kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Şentop buradaki konuşmasında, artık eski dünyanın kurallarının geçerli olmadığını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Şentop, "En yakınımızda başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı. Çok basit bir şekilde bize artık eski dünyanın mümkün olmadığını gösteriyor. Eski dünya neydi? Birleşmiş Milletler vardı, iki blok vardı ve bunlar arasında bir denge içerisinde devam ediyordu. Artık denge politikaları ortadan kalktı. Birleşmiş Milletler bir işe yaramıyor çünkü daimi üyelerinden, 5 üyeden birisi de Rusya. Kendisi aleyhine çıkacak bir kararı veto ediyor. Bu 5 üyeden biri kararı veto ederse o sistem çalışmıyor, kalıyor. Sistem 1945'e göre, ikinci dünya savaşına göre kurulmuş ve bu savaşın galibi olan 5 ülke daimi olmuş" dedi.

Avrupa'nın insanları ötekileştirdiğinin de altını çizen Şentop, "İşte bu bakış açısı var. Artık Avrupalı beyaz insan dışındakileri ötekileştiren, dünyanın bütün imkanlarını kullanan ama başka ülkenin insanlarını da sömüren, dünyada adalet, refah olduğu zaman sadece kendisini düşünen bakış açılarından artık dünya rahatsız. Dünya artık insanı esas alan, insani yaklaşımlara muhtaç ve bunları bekliyor. Onun için ne diyoruz? Yeni bir dünya, farklı bir dünya peşinde, Türkiye öncülük ediyor. Dünyadaki gelişmeler de bizi böyle bir dünyaya yönlendiriyor. Türkiye bu anlamda bir öncü ülke haline geldi" şeklinde konuştu.

Olgay GÜLER- Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,