"Türkiye'nin benimsediği diplomasi anlayışı, insanlığın ihtiyaç duyduğu yegane ve zaruri barış yoludur"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'nin benimsediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi ile formülünü bulan diplomasi anlayışı, insanlığın ihtiyaç duyduğu yegane ve zaruri barış yoludur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde büyükelçileri Mecliste ağırladı. Kabulde konuşan Şentop, "Dünyamız bugün büyük bir belirsizlik içerisinde. Ekonomik ve politik altüst oluşlar, yoğun bir belirsizlik ve her an değişen dengeler bugünün dünyasını niteleyen özellikler. Bu durumun son 30 yılın mahsulü olduğu ve yeni bir dünyanın arifesinde olduğumuz çok açıktır. Bildiğiniz gibi Sovyet Bloku çöküp Soğuk Savaş sona erdiğinde dünyada büyük bir iyimserlik havası oluşmuştu. Ne de olsa Batı medyalarınca ikinci büyük savaştan sonra bütün kötülüklerin kaynağı ve zalim bir şer odağı olarak tasvir edilen komünist güçler karşısında hür dünya kesin bir zafer kazanmıştı. Fakat kapitalist blokun bu kesin zaferini kutlayan ve dünyada daha adil bir düzenin kurulacağına inanan Batı dışı ülkeler ve Batılı iyimserler ne kadar yanıldıklarını kısa bir süre içinde anladılar. Ruanda ve Bosna soykırımları, dünyanın farklı bölgelerinde patlak veren kanlı çatışmalar, Soğuk Savaş atmosferinde hissedilmeyen ideolojik kutuplaşmanın gölgesinde kalmış kimlik mücadelelerini trajik bir şekilde ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BENİMSEDİĞİ DİPLOMASİ ANLAYIŞI, İNSANLIĞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEGANE VE ZARURİ BARIŞ YOLUDUR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği diplomasi çizgisine de değinen TBMM Başkanı Şentop, " Türkiye'nin benimsediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi ile formülünü bulan diplomasi anlayışı, insanlığın ihtiyaç duyduğu yegane ve zaruri barış yoludur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütlerde reform zorunluluğuna dair öneriler, küresel ilişkilerde hukuka ve adalete vurgu yapan görüşler her zaman olmuştur. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır yalnızca teorik bir itiraz ve eleştiri olmayıp, sahada sizlerin (büyükelçiler) eli ile güzel ve etkili uygulama örnekleri verilmiş somut bir yol haritasıdır" diye konuştu.

"BÜTÜN BUNLAR KIBRIS'TAKİ SOYDAŞLARINA ANCAK 10 YIL SONRA ULAŞABİLEN TÜRKİYE'DEN MAVİ VATAN İRADESİ ORTAYA KOYAN TÜRKİYE'YE GELİŞİMİZİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN ÇOK KIYMETLİDİR"

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin her konuda kendini geliştirmeye devam edeceğinin de altını çizerek, "Bugün Türkiye'nin değil çıkarma gemisi, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de gücümüzün ilanı ve sembolü olarak görev yapan sondaj gemileri vardır. Daha dün 4'üncü sondaj gemimiz olan Abdülhamid Han denize indi ve Doğu Akdeniz'deki görev yerine hareket etti. Bütün bunlar, imkanları yeterli olmadığı için Kıbrıs'taki soydaşlarına ancak 10 yıl sonra ulaşabilen Türkiye'den mavi vatan iradesi ortaya koyan Türkiye'ye gelişimizi göstermesi bakımından çok kıymetlidir" açıklamasında bulundu.

"MODERN DİPLOMASİ ARTIK SADECE HARİCİYENİN İŞİ DEĞİL"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bakanlık olarak temsil etmekle gurur duyduğumuz aziz milletimizin iradesinin gerçekleştirdiği yüce meclisimizde bulunmaktan onur duyuyoruz. Büyükelçiler Konferansımızın bu seneki teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi.' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya yön veren, sorumluluk sahibi dış politikamız, değerlerimizden ve Anadolu irfanının temelindeki akıl ve vicdandan besleniyor. Her yıl küresel düzeyde büyükelçi ve daimi temsilcilerimizle bir araya gelerek, dünyadaki yönelimleri ele alıyor ve büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Buna göre aldığımız talimatlar çerçevesinde de politikamızı oluşturuyor, hayata geçiriyoruz. Konferansımız diğer kurumlar ile eşgüdüm için de önemli fırsatlar sunuyor. Modern diplomasi artık sadece hariciyenin işi değil" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek - İbrahim Berat Yılmaz - İHA)