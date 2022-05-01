TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Şentop: 'Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Şentop mesajında, "Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında rol üstlenen, el ele verip geleceği inşa eden tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop, 1 Mayıs, Emekçi, Medya, Politika, Haberler

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