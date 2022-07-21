TBMM Başkanı Şentop: "Halklarımızın birbirine duyduğu muhabbet, ülkelerimizi birleştiren en büyük değerdir"
AA - Lokman Akkaya - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı açış konuşmasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı açış konuşmasını yaptı.
AA / Lokman Akkaya - Politika