TBMM Başkanı Şentop, Tanzanya Mili Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tanzanya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Tanzanya Parlamentosu Başkanı Tulia Ackson'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, dost ve kardeş Tanzanya'nın milli gününü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, Türkiye ile Tanzanya arasında samimiyet, dayanışma ve kardeşlik temelinde gelişen ikili ilişkilerin, parlamentolar arasında temas ve ziyaretlerle daha da kuvvetlendirilmesini içtenlikle temenni ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda, "Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Tanzanya halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Tanzanya Parlamentosunun kıymetli üyelerine başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.