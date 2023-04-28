TBMM Başkanı Şentop'tan TÜRKPA Genel Kurulu kapsamında ikili temaslar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12. Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Macaristan Parlamentosu Başkanvekili Sandor Lezsak ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 12. Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Macaristan Parlamentosu Başkanvekili Sandor Lezsak ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı Salonunda Şakiyev ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı personelinin arama-kurtarma çalışmalarına katılmasından dolayı Kırgızistan'a teşekkür etti.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Şentop, Kırgızistan ile Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki işbirliğinin memnuniyet verici düzeyde olduğunu söyledi.

Şentop, "Türk Devletleri Teşkilatının son dönemde yaşadığı kurumsal dönüşümle daha da güçlenmesi, Orta Asya ülkelerinin istikrar ve refahına da katkı sağlamaktadır." dedi.

Mustafa Şentop, TÜRKPA 12. Genel Kuruluna gözlemci üye sıfatıyla katılan Macaristan Parlamentosu Başkanvekili Sandor Lezsak ile de görüştü.

Parlamentolar arası ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Şentop, gözlemci ülke olarak Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatına aktif katılımından duyduğu memnuniyeti ifade etti.