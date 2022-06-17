TBMM Başkanı Şentop'tan &quot;Türkiye&quot; ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop'tan "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge

AA - Sinan Uslu - Politika
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Meclis'in faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Meclis'in faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge yayımlandı.

TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Türkiye İbaresinin Kullanımı" başlıklı genelge Meclis'in ilgili birimlerine gönderildi.

Meclis Başkanı Şentop imzasıyla yayımlanan genelgede, "Devletimizin ve milletimizin kültür, medeniyet ve değerlerinin muhafaza edilmesi ve yüceltilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama, denetim ve temsil görevlerinin ifasına ilişkin her türlü faaliyet ve yazışmalarda, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki ifadesi yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim." ifadelerine yer verildi. ???????

AA / Sinan Uslu - Politika

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