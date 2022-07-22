TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

AA - Sinan Uslu - Politika
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TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.

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AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Şentop Türkiye Ukrayna Rusya Politika Haberler

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