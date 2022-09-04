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Sivas gündem: Mustafa Şentop: 103 Yıl Önce Sivas'ın Gök Kubbesinde Çınlayan O Ses, Hürriyet ve Şerefinden Vazgeçmemek İçin Canından Vazgeçen Bu Soylu Milletin...

Politika Haberleri

Sivas gündem: Mustafa Şentop: 103 Yıl Önce Sivas'ın Gök Kubbesinde Çınlayan O Ses, Hürriyet ve Şerefinden Vazgeçmemek İçin Canından Vazgeçen Bu Soylu Milletin...

Sivas bölgesinden gelen habere göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, “103 yıl önce Sivas’ın gök kubbesinde çınlayan o ses, hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses, hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir" dedi.

Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolasıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Şentop, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak şunları belirtti:

"Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum.

103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses, hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla..."

Kaynak: ANKA / Politika

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