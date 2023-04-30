TBMM Başkanı Şentop'tan Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Şırnak'ta gerçekleşen elim trafik kazasında şehadete yükselen Mehmetçiklerimize Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. En büyük temennimiz can kaybımızın artmaması. Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika