TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesinde helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki görevi esnasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'na, Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Politika Kaynak: AA / Aykut Yılmaz Mustafa Şentop Deprem Albay Politika Haberler

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