TBMM Başkanı Şentop'tan 'seçim' mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, demokrasiye ve millet iradesine giden yolların önemli ve o yolun sonunun bugüne kadar ülke ve millet için her daim aydınlık olduğunu belirtti.

Vatandaşların yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için tercihini ortaya koyacağının altını çizen Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aziz milletimiz, bu demokrasi imtihanını ferasetiyle dünyaya örnek olacak şekilde bir kez daha sağduyu ve demokratik olgunluk içerisinde tamamlayacaktır.

Milletimiz, bu süreçte dile getirilen ve kaos ortamına yol açacak mesnetsiz iddia ve korku senaryolarını da boşa çıkartacaktır. Türkiye, bir esenlik ve kardeşlik yurdudur. Bu gerçeğe gölge düşürmek, topraklarımız üstünde husumet kasırgaları estirmek isteyen odaklar, karanlık emellerine nail olamayacaklardır. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."