TBMM Başkanı Şentop'tan sanatçı Nuri Sesigüzel için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk halk müziğimize büyük katkılarda bulunmuş usta sanatçımız Nuri Sesigüzel'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve Şanlıurfalı hemşehrileri başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.