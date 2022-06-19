TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik
AA - Aynur Ekiz - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli takımı tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli takımı tebrik etti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Harikasınız çocuklar." ifadelerine yer verdi.
AA / Aynur Ekiz - Politika