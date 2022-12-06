TBMM Başkanı Şentop'tan İYİ Partili Örs için geçmiş olsun telefonu Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun dileğinde bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs için geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şentop, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak Örs'ün yaralanmasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop İYİ Parti Trabzon Politika Haberler

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