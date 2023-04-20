TBMM Başkanı Şentop'tan Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

Şentop, Gannuşi'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyasi mücadele siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalı. Tunus'ta demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önemli ismi, önceki parlamento başkanı ve Ennahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınmasını ve sonuçta tutuklanmasını büyük endişe ile takip etmekteyiz. Dost ve kardeş Tunus halkının anayasa ve kanunlarıyla da çelişen bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz."