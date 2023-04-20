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TBMM Başkanı Şentop'tan Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan Ennahda Partisi lideri Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

Şentop, Gannuşi'nin tutuklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Siyasi mücadele siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılmalı. Tunus'ta demokrasi ve insan hakları mücadelesinin önemli ismi, önceki parlamento başkanı ve Ennahda Partisi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gözaltına alınmasını ve sonuçta tutuklanmasını büyük endişe ile takip etmekteyiz. Dost ve kardeş Tunus halkının anayasa ve kanunlarıyla da çelişen bu hatadan döneceğini ümit ediyoruz."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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