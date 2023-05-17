TBMM Başkanı Şentop'tan Charlie Hebdo dergisine tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki göstererek, "Bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığıyla patolojik durumuyla baş başa bırakmalıyız." dedi.

Gençlik Haftası dolayısıyla 81 ilden ve KKTC ile Azerbaycan'dan gelen gençlik temsilcilerini TBMM'de kabul eden Şentop, kabulün ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Şentop, derginin Türkiye, İslam dini ve İslam dünyası düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu, bu nedenle fazla ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve takip ettiği politikaların, kendisini, Türkiye'nin hedefleri ve perspektifleri bağlamında bir noktaya getirdiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bazen tarihin bazı anlarında bir liderin kaderiyle bir ülkenin, milletin kaderi birleşir, bir araya gelir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik bu tür eleştiriler, hakaret mahiyetindeki şeyler şahsına değil, milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmıştır. Bu tür yaklaşımların Türkiye'de milletimiz tarafından da gerekli cevabı aldığını görüyoruz. Seçim süreci öncesinde dünyanın en meşhur dergileri, politik fikir yapıcıları Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı politikalar izlemişler, kapaklar yapmışlar, dayanamayıp her gün bir muhalefet partisi gibi çalışmalar yürütmüşlerdi. Milletimizin verdiği cevap çok açık bir şekilde ortada. Böyle alçakça bir saldırıya da milletimizin vereceği cevap, takınacağı tavır bizim açımızdan bellidir. Bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığıyla patolojik durumuyla baş başa bırakmalıyız."