TBMM Başkanı Şentop'tan CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 6'ncı şampiyonluğuna ulaşan Vakıfbank'ı tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez zafere ulaşan Vakıfbank'ı ve şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik ediyorum. Böylesine önemli bir organizasyonda ilk kez iki Türk takımını finalde bir arada görmek göğsümüzü bir kez daha kabarttı." ifadelerine yer verdi.