TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve özellikle Laçın şehrinin geri alınması konusu ele alındı. Şentop, Laçın şehrinin geri alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gafarova'ya tebriklerini iletti. Politika Kaynak: AA / Aynur Ekiz Mustafa Şentop Meclis Başkanı Azerbaycan Politika Haberler

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