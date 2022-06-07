TBMM Başkanı Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

AA - İsmail Çimen - Politika
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TBMM Başkanı Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabından, AP'nin tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AP'nin kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu belirten Şentop, "Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / İsmail Çimen - Politika

Mustafa Şentop Türkiye Politika Haberler

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