Şentop'tan 15 Temmuz Mesajı: "Vatanına, Canı Pahasına Sahip Çıkan Aziz Milletimizin Yaktığı Demokrasi Meşalesi Geleceğimizi Aydınlatmaya Devam Edecek" - Haberler

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Şentop'tan 15 Temmuz Mesajı: "Vatanına, Canı Pahasına Sahip Çıkan Aziz Milletimizin Yaktığı Demokrasi Meşalesi Geleceğimizi Aydınlatmaya Devam Edecek"

ANKA - Politika
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Şentop'tan 15 Temmuz Mesajı: 'Vatanına, Canı Pahasına Sahip Çıkan Aziz Milletimizin Yaktığı Demokrasi Meşalesi Geleceğimizi Aydınlatmaya Devam Edecek'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde “Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır” mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde "Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Şentop'un mesajı şöyle:

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına, canı pahasına sahip çıkan Aziz Milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek, bu destan nesilden nesile anlatılacaktır. İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."

ANKA / Politika

Mustafa Şentop Demokrasi Aziz Politika Güncel Haberler

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