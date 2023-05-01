TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Fikir gücünden bilek gücüne her bir emek zerresinin paha biçilemez kıymetiyle emek veren, emek çeken, emek harcayan tüm işçilerin gününü kutladığını belirten Şentop, "İşçilerimizin alın terinin ve haklarının korunması, her alanda hakkaniyetli ve adil çalışma şartlarının sağlanması, seslerinin en yüksek sedayla duyulması daima önceliğimiz olmaya devam edecek ve ülkemizin yeni yüzyılına omuz omuza yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. İşçi kardeşlerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs bayram gününün, nice hayırlı ve güzel günlerin müjdecisi olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.?