TBMM Başkanı Şentop: Tam istiklale sahip Türkiye mücadelesini veriyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tam istiklale sahip bir Türkiye mücadelesini veriyoruz. Dünya yeniden kuruluyor. Yeni kurulan dünyada Türkiye'nin bu şekilde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak var olmasını arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Mustafa Şentop, Kurban Bayramı için geldiği memleketi Tekirdağ'da, valilik öncülüğünde Rumeli İskelesi'ndeki bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programına Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Goncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Şentop, Türkiye'yi güçlendirmek ve büyütmek adına yapılan çalışmalardan bahsetti.

Şentop, daha sonra polis evinde emniyet teşkilatıyla bayramlaştı. Şentop ve beraberindekiler daha sonra Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na geçerek, jandarma personelinin de bayramını kutladı.