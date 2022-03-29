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TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi

AA - Aynur Ekiz - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile görüştü.

Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştiği Brdo Kongre Merkezi'nde, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Parlamento, Slovenya, Politika, Haberler

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