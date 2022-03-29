TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi
AA - Aynur Ekiz - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Alojz Kovsca ile görüştü.
Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştiği Brdo Kongre Merkezi'nde, Slovenya Ulusal Konsey Başkanı Kovsca ile bir araya geldi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Aynur Ekiz - Politika