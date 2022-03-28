TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

AA - Aynur Ekiz - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ulusal Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Başbakan Janez Jansa ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ulusal Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Başbakan Janez Jansa ile ayrı ayrı görüştü.

Slovenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak parlamentoyu ziyaret eden Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic ile bir araya geldi.

Slovenya Parlamentosu sonrasındaki durağı Cumhurbaşkanlığı olan Şentop, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Şentop, daha sonra Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınarak, bu kapsamda Türkiye'nin barışçıl adımları ve arabuluculuk rolüne işaret edildi.

Görüşmelere, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Slovenya, Politika, Haberler

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