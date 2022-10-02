TBMM Başkanı Şentop, şehit polis memuru Çalışgan için taziye mesajı yayımladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman polisimiz Mustafa Çalışgan'a Cenabıhak'tan rahmet diliyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika