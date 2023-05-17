TBMM Başkanı Şentop: 'Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan eleştiriler, hakaretler onun şahsına değil, milletimize yapılmıştır'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Charlie Hebdo dergisinin karikatürüne tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu tür eleştiriler, hakaretler onun şahsına değil, milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Charlie Hebdo dergisinin karikatürüne tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu tür eleştiriler, hakaretler onun şahsına değil, milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir. Bu tür yaklaşımların milletimiz tarafından cevap aldığını görüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşımasına yönelik soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, takip ettiği politikalar, onu Türkiye'nin hedefleri, perspektifleri bağlamında bir noktaya getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu tür eleştiriler, hakaretler onun şahsına değil, milletimize, Türkiye'ye karşı yapılmış şeylerdir. Bu tür yaklaşımların milletimiz tarafından cevap aldığını görüyoruz. Böyle bir alçakça saldırıya milletimizin alacağı tavır ibzim açımızdan malumdur" cevabını verdi. - ANKARA