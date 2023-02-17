TBMM Başkanı Şentop; 'Sağlam zeminlerde, sağlam binalar inşa etmek konusunda dersler çıkartmalıyız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Başkan Şentop, "Bundan sonra daha sağlam zeminlerde, daha sağlam yapılar yapmak, binalar inşa etmek konusunda dersler çıkartmalıyız" diye konuştu.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde ve aynı gün Elbistan'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Felaketin ardından yaraları sarma çalışmaları sürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüzyıllık felaketin ilk dakikalarından itibaren devletin tüm kurumlarıyla teyakkuza geçtiğini anlattı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiğini anlatan Başkan Şentop, Adıyaman'a da gelerek burada enkaz kaldırma, arama kurtarma ve depremzedelerin yaralarının sarılması konusundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Yaşanan deprem felaketinin birkaç yüzyıllık olduğunu ve yıkıcı tesiriyle karşı karşıya kalındığını aktaran Başkan Şentop, sağlam zemin ve yapılar inşa edilmesi konusunda dersler çıkartılmasını söyledi. Sağlam zemin ve yapılarda depremin yıkıcı etkisinin minimum düzeye indiğini belirten Başkan Şentop,"Adana, Osmaniye, Hatay'ın ilçeleri Kırıkhan, Antakya ve Defne ilçeleri daha sonra da Kilis'i ziyaret etmiştik. Bilahare Pazartesi günü Gaziantep özellikle Nurdağı, Islahiye ilçelerini daha sonra Kahramanmaraş'ı ziyarete etmiştik. Bugün Adıyaman'dayız. Daha sonra Gölbaşı ilçesine geçeceğiz. Daha sonra Nurhak ve Elbistan ardından Doğanşehir ve Malatya'yı ziyaret ederek bölgedeki ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Tabi ilk günden itibaren arkadaşlarımızla irtibat halindeydik. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız yıkımın, felaketin çok büyük olduğunu ifade ediyorlardı" ddi.

Adıyaman'da büyük yıkımla, felaketle karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Şentop, bunun sadece kendi değerlendirmeleri değil yurt dışından gelen yabancı uzmanların, DSÖ yetkililerinin yapmış olduğu değerlendirmelere göre son yüzyılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini kaydetti. Tarihi metinlere bakıldığında yüzyıldan da fazla birkaç yüzyıllık deprem ve onun yıkıcı tesiriyle karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Şentop," İlk dakikalardan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuza geçmiştir. Bu büyük bir coğrafyayı, geniş yoğun bir nüfusu kapsayan depremle ilgili olarak atılması gereken adımlar mümkün olduğu kadar hızlı şekilde atılmaya çalışılmıştır. Bugün itibariyle bütün ziyaret ettiğimiz yerlerde organizasyon, koordinasyon tamamen gerçekleşmiş bir sistem kurulmuş görülüyor. Vatandaşlarımızın özellikle enkazlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar da büyük ölçüde tamamlanmış. Adıyaman'da da. Öncelikle vatandaşlarımızın talepleri, barınmayla ilgili talepler burada büyük ölçüde karşılanmış. Kısa ve orta vadede yapılacaklar. Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası açıkladı. Bir yıl gibi zaman içerisinde yıkılan tüm binaların yapılması konusunda vatandaşlarımıza bir vaatte bulunmuştur. Daha önce bu tür vaatleri hepsi gerçekleşmiştir. İnşallah kısa süre içerisinde buraların şenleneceği bir ortamı canlanacağı bir ortamı yeniden müşahede edecekler görecekler. Bu felaketten çıkarmamış gereken dersler de var. Bundan sonra daha sağlam zeminlerde, daha sağlam yapılar yapmak, binalar inşa etmek konusunda dersler çıkartmalıyız. Zira görüyoruz. Adıyaman'da öyle ve başka şehirlerde aynı şey var. Zemin sağlamsa, binalar sağlamsa deprem ne kadar büyük olursa olsun yıkıcı etkisi daha azalıyor, minimum düzeye düşüyor. Bu bakımdan orta ve uzun vadede de büyük kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sağlam zemin ve sağlam bina konusunda çalışma yapmamız ve bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Ben milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Vefat eden ve yakınlarını kaybedenler kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum. Rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ADIYAMAN