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TBMM Başkanı Şentop, Rus mevkidaşı Volodin ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Rus mevkidaşı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Şentop, öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğini aktardı. İki ülkenin de Türkiye için çok değerli olduğunu aktaran Şentop, Rusya ve Ukrayna'yla, Türkiye'nin iletişimine zarar gelmesinin istenmediğini ve Türkiye'nin her iki ülkeden de vazgeçmeyeceğini vurguladı. Şentop ayrıca, komşu kardeş kavgasının sona ermesi için Türkiye'nin çalışmaya her zaman hazır olduğunu aktardı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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