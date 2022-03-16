TBMM Başkanı Şentop, Romanyalı mevkidaşı Ciolacu ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonda görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Ciolacu ile telefonla görüştük. Ukrayna'daki savaş sebebiyle meydana gelen göç dalgasına maruz kalan ülkelerdeki insani durumu en iyi Türkiye'nin anladığını vurguladık."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Demirören Haber Ajansı / Politika