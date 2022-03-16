Şentop: Göç karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ukrayna kaynaklı ve hızlı göç dalgası karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Polonya ile 2009 yılında başlatılan stratejik ortaklığın önemini vurgulayan Şentop, 2022 yılının ikinci yarısında düzenlenmesi planlanan 'Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya ziyareti sırasında düzenlemeyi arzu ettiklerini belirtti.

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki de, Türkiye'nin barış müzakerelerindeki rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Polonya olarak şahsım ve senato adına barış adına yapılan her tür görüşmeye seve seve katılacağım" dedi.