TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşı Witek ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'daki zorunlu göçün en büyük yükünü Polonya'nın üstlendiğini belirterek mevkidaşına teşekkür etti. Türkiye'nin mülteciler konusunda her zaman Polonya'nın yanında olduğunu aktaran Şentop, "8 yıldır dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak emin olun ki Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası konusunda durumunuzu en iyi anlayan Türkiye'dir. Bu insani krizin, göçün büyük yükünü siz üstlendiniz. Türkiye olarak bu konuda her zaman yanınızdayız" dedi.

Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ise savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin tutumuna teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Politika