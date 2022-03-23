TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı

AA - Sinan Uslu - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli günleri dolayısıyla Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Asad Kayser ve Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani'ye ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Pakistan Milli Günü'nü kutlayan Şentop, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklerini tarihi ve kültürel bağlardan alan ve bu yıl 75'inci yılı kutlanacak ilişkilerin, parlamentolar arasındaki yakın ilişkilere ve düzenli diyaloğa da kuvvet verdiğini belirtti.

"Ülkelerimiz arasındaki mevcut kıymetli bağların, halklarımızın müşterek faydasına hizmet edecek şekilde geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade memnuniyet verici" ifadesini kullanan Şentop, dost ve kardeş Pakistan halkının yanı sıra Pakistan Ulusal Meclisi ve Pakistan Senatosu üyelerine iyi dileklerini iletti.

AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Şentop, Pakistan, Türkiye, Milli, Politika, Haberler

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