TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Özbekistan'ın bu süreçte Türkiye'nin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel son gelişmeler de değerlendirildi. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlar kapsamındaki çok taraflı iş birliği alanları da ele alındı.