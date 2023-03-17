TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Özbekistan'ın bu süreçte Türkiye'nin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Özbekistan'dan gelen sağlık ve arama- kurtarma ekiplerinin gece- gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını ifade eden Şentop, "Kilis'te Özbek kardeşlerimizin canla başla çalıştıklarını, depremzedelerin yaralarını sarmak için çabaladıklarını bizzat müşahede ettim. Depremin başından bu yana destek ve dayanışma gösteren şahsınız ve kardeş Özbek halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel son gelişmeler de değerlendirildi. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlar kapsamındaki çok taraflı iş birliği alanları da ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika