Şentop: Türkiye-Nijer arasında geniş bir alanda iş birliği yapma imkanlarımız var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin eğitim, sağlık, askeri konular gibi çok farklı alanlarda potansiyel taşıdığını belirterek, "Geniş bir alanda iş birliği yapma imkanlarımız var" dedi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Şentop, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin eğitim, sağlık, askeri konular gibi çok farklı alanlarda potansiyel taşıdığını belirterek, "Geniş bir alanda iş birliği yapma imkanlarımız var. Bu bağlamda ülkelerimiz arasındaki mevcut dostluğu pekiştirmeyi, iş birliği alanlarını geliştirmeyi arzu ediyoruz" dedi. Şentop, parlamentolar arasındaki ilişkiyi de geliştirme arzusunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 500 bin doz aşının 200 bin dozunun 14 Mart'ta Nijer'e teslim edildiğini anımsattı.Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe de, Türkiye ile Nijer'in 2012'de karşılıklı büyükelçiliklerinin açılmasıyla her alanda olduğu gibi, parlamentolar arasındaki ilişkilerin de ivme kazanmaya başladığını ifade etti.