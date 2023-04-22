TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile bayramlaştı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya, Libya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda bayramlaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya, Libya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda bayramlaştı.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervez Ashraf ile telefonda görüştü. Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek; bayramın, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Telefon görüşmelerinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve siyasal gelişmeler de ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika