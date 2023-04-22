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TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile bayramlaştı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya, Libya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda bayramlaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya, Libya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda bayramlaştı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervez Ashraf ile telefonda görüştü. Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek; bayramın, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Telefon görüşmelerinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve siyasal gelişmeler de ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop Cep Telefonu Malezya Libya Politika Haberler

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