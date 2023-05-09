TBMM Başkanı Şentop: Mesele Tayyip Erdoğan'ı koltuktan indirmek değil, mesele hilali kırmak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de yer aldığı Rumeli Balkan Gönül Kardeşliği Buluşma Programı'na katıldı. Bayrampaşa'da düzenlenen programda konuşan Şentop, Sadece Türkiye'de yaşayan insanların çıkarının değil, muhattap olunan ülkelerdeki insanların da çıkarını düşündüklerini, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyenlerin senaryolarını bozduklarını vurguladı.

TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE'DİR

DER SPİEGEL KAPAĞINA TEPKİ; MESELE HİLALİ KIRMAK

"KAOS VADEDİYORLAR"

"SURİYE'NİN KUZDEYİNDE BİR TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR"

Prof. Dr. Şentop, "Terör örgütüyle bağlantılı olan bir siyasi hareket var ve bunun terör örgütü olarak kabul etmiyor o siyasetçiler. Onlar, Tayyip Erdoğan karşısında kim olursa ona destek vereceklerini söylüyorlar. Bahsediyorlar, filan hapisten çıkacakmış, onlar da konuşulmuş olabilir. Esas mesele şu ve bu seçimlerin temel meselesi Türkiye'nin kuşatılmasıyla ilgili. Esas anlaşılan nokta şu olabilir. Bu kararı o teröristler, sözde liderleri falan veremez. Bu kararı o terör örgütünün bir baş olarak Türkiye'ye karşı kullananlar verir. Onların maksadı da şu; Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. O senaryoda geciktiler, biz geciktirdik. Beklentileri şu, bir kere Türkiye Suriye'deki operasyonlarını durdursun ve oradan çekilsin. Sınır ötesi harekatlar durdurulsun, bir daha da sınır ötesi operasyon ihtiyaç da olsa, gerek de olsa yapılmasın. Bunun sinyalini aldık. Askerlerimiz sınır ötesinde görev süreleri dolmuş, mecliste oylama yapıyoruz şu anki Cumhurbaşkanı adayının partisi de destek vermedi. Terör devleti kurmak suretiyle kuşatmak için uğraşıyorlar, plan bu. Biz bu planı bozduk. Şimdi buradan vazgeçin diyecekler, ona göre destek veriyorlar. Eğer bundan vazgeçilirse 1-2 sene içerisinde orada bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Türkiye coğrafi sınırlarından çok daha büyüktür. Bunu bu hale getiren de Tayyip Erdoğan'dır. Onun için düşmanlık Tayyip Erdoğan'a yapılıyor. İnşallah 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin güçlü, kararlı yürüyüşünü durduramayacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Şentop, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da 'savaşa mı gidiyoruz, seçime mi' sözlerini, "Biz payanda deriz. Bir direk, çok sağlam durmazsa yandan onu desteklerler, payanda olarak eklenmiş belediye başkanları var. Adayla beraber geziyorlar. Onlardan birisi diyor, savaşa mı gidiyoruz, ne bu silahlar, uçaklar SİHA'lar falan. İşte onlar benim anlattığım sebepten var. Bu seçimin temel meselesi ülkenin kuşatılmışlığı meselesidir" diyerek eleştirdi.