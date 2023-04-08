TBMM Başkanı Şentop, Mescid-i Aksa için İSİPAB Dönem Başkanı Boughali ile telefonla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Dönem Başkanı Cezayir'in Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile telefonla görüşerek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı ortak tavır alınmasını istedi.

Şentop, İSİPAB Dönem Başkanı Cezayir'in Ulusal Halk Meclisi Başkanı Boughali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına başlattığı saldırılara karşı İSİPAB olarak ortak bir tavır alınması gerektiğini belirten Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları karşısında uluslararası toplumun somut adımlar atarak bu konuyu acil bir şekilde gündemlerine alması gerektiğini ifade etti. Şentop, İSİPAB'ın Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara karşı parlamentolar arası işbirliği ile hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Şentop'un önerisiyle İSİPAB'ın önceki dönem başkanı Türkiye, mevcut dönem başkanı Cezayir ve bir sonraki dönem başkanı Kotdivuar Cumhuriyeti meclis başkanlarının 10 Nisan Pazartesi günü çevrim içi toplantı yapması kararlaştırıldı.