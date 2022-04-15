TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

AA - İsmail Çimen - Politika
 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesinin, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesinin, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Ramazanda Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahalenin asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Şentop, "Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum. İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

AA / İsmail Çimen - Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title